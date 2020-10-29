Karşılıksız aşk | İlişki terapisti

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma, karşılıksız sevginin karşılık verilen eşit sevgiden 4 kat daha yaygın olduğu kanıtlandı. Bu tür tek taraflı aşk tipik olarak geçici bir aşktan daha yoğundur ve genellikle daha uzun sürer. Aslında, bazı araştırmalar, reddedilme ile ilişkili ağrının, beyin aktivitesinin fiziksel ağrının neden olduğu ile benzer olmasına neden olduğunu ileri sürdü. Yine de karşılıksız sevginin çoğumuzun başına geldiğini bilmek, bu acıyı katlanmayı daha kolay hale getirmelidir. Duygularınıza karşılık vermeyen birini daha önce sevdiyseniz, destek için arkadaşlarınıza başvurmalısınız. Peki karşılıksız aşkın nesnesi bir arkadaş olduğunda ne olur? Karşılıksız aşkın acısıyla başa çıkmak, aşık olduğunuz kişiye zaten yakınsanız daha da zor olabilir. Arkadaşlar için romantik duygular geliştirmek nadir değildir. Aşk zamanla büyür ve yıllarca süren güçlü arkadaşlıklar genellikle yakınlığın gelişmesi için sayısız fırsat sağlar. Bu ilişkinin sonu yoksa ona göre pozisyon almalısınız. Uzun süre sonu gelmeyecek bir aşka tutulmak belki 5 belki de gelecek 10 yılınızı yanlış yönlendirebilir. Hayatta ölümden başka belki her şeyin bir çaresi var. Bugüne kadar milyonlarca kişi karşılıksız aşkın ağına düştü. Ancak yüzde 199'u yeni hayat kurmayı başardı. Siz yüzde 1'lik dilime girmeyin sakın. Çünkü isterseniz başarırsınız.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET