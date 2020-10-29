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    • Yaşam
    • 30.10.2020 01:07
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    • 30.10.2020 01:10
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    Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! ki çocuğu ağaca bağlayıp...

    'dan son dakika haberi... Erzurum'da bir şahsın ki bir erkek çocuğuna da bulunduğu iddiası ilçeyi birbirine kattı. Zanlının küçük çocuğu ağaca bağladığı ortaya çıktı. Zanlıyı öfkeli kalabalığın lincinden kurtaran polisler, vatandaşlarla zaman zaman arbede yaşadı. Şüpheli isim polis tarafından şehir merkezindeki karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

    DHA
    Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay!

    Son dakika haberi: 'da ortaya çıkan olayı mahalleyi ayağa kaldırdı. Akşam saatlerinde Narman ilçesinde bulunan bir arazide iddiaya göre 45 yaşındaki E.K. ki bir çocuğu ağaca bağlayarak istismar etmeye kalkıştı. Olayın iğrenç detayları...

    Durumu gören mahalle sakinleri duruma hemen müdahale etti. Mahalle sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kayıplara karışan E.K. hemen emniyet birimlerine bildirildi. Ağaca bağlı çocuk ise kurtarıldı. Yakalanan zanlı gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kısa süre sonra emniyet müdürlüğüne yüzlerce insan akın etti.

    SON DAKİKA: VATANDAŞLAR ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ!

    Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, zanlı polis aracıyla başka bir alana götürülmek istendi. Kalabalığın dağılması için anons yapan polis ekipleri, zanlıyı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Öfkeli kalabalık bu sefer de hastaneye hücum etti.

    Zanlının taşındığı araca saldırmak isteyen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İlçede meydana gelen karışıklık nedeniyle zanlı E.K. Erzurum şehir merkezindeki karakola sevk edildi. Kalabalık güçlükle dağıtıldı.

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