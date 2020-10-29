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    • 29.10.2020 17:26
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    • 29.10.2020 17:36
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    Başka şehirden ye gidenleri taşıyan minibüsün feci sı: Çok sayıda yaralı var

    'nın Seydişehir ilçesinde, ye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Feci , 'den 'ya kız istemek için gidilirken yaşandı.

    AA
    Kız istemeye gidenlerin feci kazası

    Seydişehir-Antalya kara yolunun 13. kilometresinde, Rasim Böyük idaresindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, Madenli Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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    Kazada, sürücü ile araçtaki Şükriye Ceylan, Dilek Melek Taştan, Nurcan Barbaros, Döndü Barbaros, Hülya Barbaros, Selda Kocabekar, Ayşegül Taşdan, Naime Aslan, Şükriye Öz, Saize Bulut, Zabit Alkan ve Saime Barbaros yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Kazanın, Kayseri'den Antalya'ya kız istemek için gidilirken meydana geldiği öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Başka şehirden kız istemeye gidenleri taşıyan minibüsün feci kazası: Çok sayıda yaralı var