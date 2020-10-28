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    • Yaşam
    • 28.10.2020 11:43
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    • 28.10.2020 11:47
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    'da lahmacun kokusu da narkotik köpeklerini durduramadı, yu buldu

    'da jandarmanın yol kontrolünde durdurululan yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin bir yolcuya ait poşete tepki vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan aramada lahmacun içine sarılmış yaklaşık 800 gram sıkılaştırılmış ele geçirildi.

    İHA
    Narkotik köpekleri o kokuya rağmen uyuşturucuyu buldu

    Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol arama çalışması yapıldı.

    LAHMACUN İÇİNE SARILMIŞ 800 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
    Durdurulan 31 HC 484 plakalı otobüste yapılan kontrolde uyuşturucu madde arama köpeğinin otobüste yolcu olarak seyahat eden M.Y. isimli şahsa ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Şüphelinin ayrıca Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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