CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin ayrıca Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.