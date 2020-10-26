





Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada Mesut E., bu kez de pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmaların isabet ettiği Muammer E., kanlar içinde yere yığıldı. Mesut E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Muammer E.'yi ambülans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

