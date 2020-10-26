Geri kalan karbondan da presleme yapılarak mangal kömürü üreteceğiz. 10 bin ton çay çöpünden 3 bin 500-4 bin ton mangal kömürü üretilecek. Türkiye yaklaşık 80 bin ton mangal kömürü ithal ediyor. Bu ihtiyacın 4 bin tonunu Türkiye'de üretmiş olacağız. Hem istihdama hem ithalatın azaltılmasına katkı sunacağız hem de bölgede yıllarca 'ne yapacağız' diye düşündüğümüz böyle bir atıl madde, organik nitelikte üretime kazandırılmış olacak. Böyle bir projenin Rize Belediyesi'nin kasasına ciddi bir gelir getirecek olması da bizi mutlu etti" dedi.