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    • 26.10.2020 13:00
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    SON DAKİKA: 'da 17 yaşındaki , kalp krizinden öldü

    Son dakika haberine göre, ’da markette çalışan Özcan (17), işten geldiği evinde uyurken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Adana'da feci ölüm! Uyanmayınca anlaşıldı

    Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Özcan, dün akşam babasıyla birlikte çalıştığı marketten eve döndükten sonra yatıp, uyudu.



    Annesi, bu sabah işe gidecek olan oğlunu uyandırmak için odaya girdi. Özcan uyanmayınca, anne sağlık ekiplerinden yardım istedi.




    Eve gelen sağlık ekipleri, gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.
    Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da 17 yaşındaki Emre, kalp krizinden öldü