"YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ"

Geceyi komşusunda geçirdiğini söyleyen Nezaket Çiftçi de "Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece hayvanları çıkardık. Bir de üstümüzdeki kıyafetler kaldı. Geceyi komşuda geçirdik. Bundan sonra komşuda kalacağız. Evsiz kaldık. 2 kişi yaşıyorduk. Sadece hayvanlarımızı kurtardık. Yangın bir anda büyüdü. Bir anda parladı ve yayıldı" diye konuştu.