



9 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 gündür süren tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Zeynep'in morga kaldırılan cenazesi yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.



EKMEKLE YEMEK YEDİĞİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öte yandan minik Zeynep'in ailesiyle birlikte yemek yediği son görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yakınları tarafından paylaşılan görüntülerde minik Zeynep'in sofrada ekmekle birlikte yemek yediği görünüyor.