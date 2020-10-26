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    • Yaşam
    • 26.10.2020 Gazete
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    lu ve semizotlu tarifi

    yı tuz eklenmiş kaynar suda 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağı kadarını kenara ayırıp süzün. unu tavaya alıp hafifçe ısıtın...

    Pesto soslu ve semizotlu makarna

    Makarnayı tuz eklenmiş kaynar suda 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağı kadarını kenara ayırıp süzün. unu tavaya alıp hafifçe ısıtın. yı haşladığınız suyu yavaşça ekleyip karıştırın. Haşlanmış makarnayı ilave edin. Makarna, sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri, yaprakları ve dereotunu ekleyip harmanlayın. Karabiber katıp sıcak olarak servis yapın

    6 KİŞİLİK
    1 paket tortiglioni makarna
    Yarım demet semizotu
    4-5 dal dereotu
    4 yemek kaşığı pesto sos
    Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri
    Tuz, taze çekilmiş karabiber

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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