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    • 25.10.2020 20:36
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    cineyetinde azmettirici olan si tutuklandı

    'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen (24) inin azmettirici olan si (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Sabah
    Özgür Cebe

    Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetiyle ilgili azmettirici olmakla suçlanan eski sevgili Orhan Vatansever tutuklandı.

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından, Orhan Vatansever sıkı güvenlik tedbirleri altında akşam saatlerinde Adliye'ye çıkarıldı. Aile İçi Şiddet Bürosu savcısı tarafından 1,5 saat ifadesi alınan Vatansever, Melek ile sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu, kendisinin niyetinin ciddi olduğunu ve onunla evlenmek istediğini iddia ederek, Melek'in daha sonra bunu kabul etmeyip kendisinden ayrıldığını söyledi.

    'SUÇSUZUM' DEDİ
    Vatansever, "Ben onunla evlilik planları yapıyordum. Benden ayrıldıktan sonra farklı ilişkileri olduğunu görünce iyi niyetimle ailesini uyardım. Kardeşi Mustafa'yı, 'Git onu vur' şeklinde kesinlikle azmettirmedim. Azmettirmiş olsaydım, cinayetin işlendiği gün kaçardım. Bunu yapmadım. Polisler beni evime gelerek gözaltına aldılar, suçsuzum" dedi.



    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Vatansever ifadesinin ardından kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebiyle nöbetçi 2'inci Sulh Ceza Sorgu Hakimliğine sevk edildi. Vatansever sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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