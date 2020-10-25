Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetiyle ilgili azmettirici olmakla suçlanan eski sevgili Orhan Vatansever tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından, Orhan Vatansever sıkı güvenlik tedbirleri altında akşam saatlerinde Adliye'ye çıkarıldı. Aile İçi Şiddet Bürosu savcısı tarafından 1,5 saat ifadesi alınan Vatansever, Melek ile sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu, kendisinin niyetinin ciddi olduğunu ve onunla evlenmek istediğini iddia ederek, Melek'in daha sonra bunu kabul etmeyip kendisinden ayrıldığını söyledi.



'SUÇSUZUM' DEDİ

Vatansever, "Ben onunla evlilik planları yapıyordum. Benden ayrıldıktan sonra farklı ilişkileri olduğunu görünce iyi niyetimle ailesini uyardım. Kardeşi Mustafa'yı, 'Git onu vur' şeklinde kesinlikle azmettirmedim. Azmettirmiş olsaydım, cinayetin işlendiği gün kaçardım. Bunu yapmadım. Polisler beni evime gelerek gözaltına aldılar, suçsuzum" dedi.