İstabullu coronavirüs salgınına aldırmadı, hafta sonu dışarı akın etti! | Coronavirüs haberleri

Coronavirüs, insanlığı tehdit etti. Vaka sayıları, ülkemizde bir kez daha artışa geçti. Ne uyarılar, ne de cezalar fayda etmedi. Umursamaz vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bildi. Vaka sayılarının zirveye ulaştığı İstanbul'da sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar, herkesi tedirgin etti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, uyarılarını bir kez yineledi. "Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Dolayısıyla yani henüz daha salgını durdurmuş, yavaşlatmış değiliz. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor" dedi.
BUNU DA GÖRDÜK
Diyarbakır'da A.Ç., Coronavirüs'e yakalandı. Tartıştığı komşusunun 9 yaşındaki kızı E.U'nun yüzüne tükürünce ortalık karıştı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen A.Ç. yurtta karantinaya alındı. 9 yaşındaki çocuğun testi ise pozitif çıktı.
2 BİN 17 YENİ HASTA
Türkiye'de dün 112 bin 215 Covid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744 oldu. İyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Antalya'da hava sıcaklığı 29 dereceyi aştı. Yerli ve yabancı turistler soluğu sahillerde aldı. Ne virüs ne de mesafeye aldıran olmadı.
Bolu'da vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Fotoğraf çekme telaşına tutuldu!
MUTASYONA UĞRADI
Coronavirüs, tüm dünyada 42 milyondan fazla insana bulaştı. Salgınla ilgili İngiltere'den gelen açıklama panik yarattı. Bilim insanları, virüsün mutasyona uğradığını ve hastaları birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldürdüğünü açıkladı.
AVRUPA'DA İKİNCİ DALGA
Avrupa'yı Coronavirüs paniği sardı. Yetkililer, artan vaka sayısına karşı sıkı tedbirler aldı. Ancak vatandaşlar yasaklara karşı çıktı. Dün yapılan gösterilerde pek çoğu gözaltına alındı.
BUNU DA GÖRDÜK
Diyarbakır'da A.Ç., Coronavirüs'e yakalandı. Tartıştığı komşusunun 9 yaşındaki kızı E.U'nun yüzüne tükürünce ortalık karıştı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen A.Ç. yurtta karantinaya alındı. 9 yaşındaki çocuğun testi ise pozitif çıktı.
2 BİN 17 YENİ HASTA
Türkiye'de dün 112 bin 215 Covid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744 oldu. İyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Antalya'da hava sıcaklığı 29 dereceyi aştı. Yerli ve yabancı turistler soluğu sahillerde aldı. Ne virüs ne de mesafeye aldıran olmadı.
Bolu'da vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Fotoğraf çekme telaşına tutuldu!
MUTASYONA UĞRADI
Coronavirüs, tüm dünyada 42 milyondan fazla insana bulaştı. Salgınla ilgili İngiltere'den gelen açıklama panik yarattı. Bilim insanları, virüsün mutasyona uğradığını ve hastaları birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldürdüğünü açıkladı.
AVRUPA'DA İKİNCİ DALGA
Avrupa'yı Coronavirüs paniği sardı. Yetkililer, artan vaka sayısına karşı sıkı tedbirler aldı. Ancak vatandaşlar yasaklara karşı çıktı. Dün yapılan gösterilerde pek çoğu gözaltına alındı.