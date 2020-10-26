ve evliliklerher türlübeklentiyiberaberindegetirir.Evliliklertartışılırkensıklıkla kullanılan "sonsuzakadar" ve "ömür boyu"kelimelerini duyarız.Yakın zamana kadar,uzun vadeli tek eşlilik,kararlı ilişkiler içindekigençlerin hedefiolarak belirlenmişti.Beklentimiz, tüm hayatımızboyunca birbirimiziseveceğimiz , evliliktemutluluk içinde birlikteyaşlanacağımızdır. Birçift danışmanı olarak, ofispratiğimde müşterilerdenbu beklentileri sık sıkduyuyorum. İdeal aşk,romantik aşk, tutku, arzu,bağlantı:bunlarsonsuza kadarsürecek mi?Evet. Kimsebu cevabainanmakistemesede evet. Değişme uyumsağlamadaki katılık veisteksizlik kesinliklebir aşk ilişkisinin uzunömürlülüğünü etkiler.Yeter ki, çiftler birbirlerinidinlemeyi öğrensin. Yeterki çiftler birbirlerinin zoranında yanında olduğunuhissettirsin. Yeter ki,mutlu olmak için çabaharcasın. Kimi zamanbunları başaramayız. Ancakbunun için çabalamamızönemli. İki taraf da aynıhedefe yürümek isterse,birlikte mutlu bir şekildeyaşlanmayı getirecektir.