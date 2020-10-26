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    • Yaşam
    • 26.10.2020 Gazete
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    terapisti yazdı: Birlikte yaşlanalım

    ler ve evlilikler her türlü beklentiyi beraberinde getirir. Evlilikler tartışılırken sıklıkla kullanılan "sonsuza kadar" ve "ömür boyu" kelimelerini duyarız. Yakın zamana kadar, uzun vadeli tek eşlilik, kararlı ilişkiler içindeki gençlerin hedefi olarak belirlenmişti.

    Birlikte yaşlanalım
    ler ve evlilikler her türlü beklentiyi beraberinde getirir. Evlilikler tartışılırken sıklıkla kullanılan "sonsuza kadar" ve "ömür boyu" kelimelerini duyarız. Yakın zamana kadar, uzun vadeli tek eşlilik, kararlı ilişkiler içindeki gençlerin hedefi olarak belirlenmişti. Beklentimiz, tüm hayatımız boyunca birbirimizi seveceğimiz , evlilikte mutluluk içinde birlikte yaşlanacağımızdır. Bir çift danışmanı olarak, ofis pratiğimde müşterilerden bu beklentileri sık sık duyuyorum. İdeal aşk, romantik aşk, tutku, arzu, bağlantı: bunlar sonsuza kadar sürecek mi? Evet. Kimse bu cevaba inanmak istemese de evet. Değişme uyum sağlamadaki katılık ve isteksizlik kesinlikle bir aşk ilişkisinin uzun ömürlülüğünü etkiler. Yeter ki, çiftler birbirlerini dinlemeyi öğrensin. Yeter ki çiftler birbirlerinin zor anında yanında olduğunu hissettirsin. Yeter ki, mutlu olmak için çaba harcasın. Kimi zaman bunları başaramayız. Ancak bunun için çabalamamız önemli. İki taraf da aynı hedefe yürümek isterse, birlikte mutlu bir şekilde yaşlanmayı getirecektir.

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    Haberler Yaşam İlişki terapisti Mary G. Maret yazdı: Birlikte yaşlanalım