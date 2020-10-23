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    • Yaşam
    • 23.10.2020 Gazete
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    Genç kızı taciz eden sapık muavin tutuklandı

    ’den ’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde muavin Hüseyin Ç, 17 yaşındaki genç kız E.H.’yi taciz etti. Sapık, evine giderken yakayı ele verdi.

    Yine bir otobüste cinsel istismar olayı yaşandı. Bu kez rezalet, 'den 'a giden bir araçta meydana geldi. Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden E.H. (17), salı günü İstanbul'a dönmek üzere bir firmaya ait otobüse bindi.

    Ancak muavin olan Hüseyin Ç. (31), yolcuyu yan koltuktan taciz etti. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydetti. İstanbul'da durumu anlattığı ailesiyle birlikte muavini polise bildirdi.




    BÖYLE İNSANLAR TOPLUMDA OLMASIN
    Görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Uzunköprü'deki evine giderken yakalanan sapık, tutuklandı. E.H, "Büyüklerime sesleniyorum. Böyle insanlar toplumda olmasın" dedi.

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