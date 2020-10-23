Genç kızı taciz eden sapık muavin tutuklandı

Yine bir otobüste cinsel istismar olayı yaşandı. Bu kez rezalet, Edirne'den İstanbul'a giden bir araçta meydana geldi. Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden E.H. (17), salı günü İstanbul'a dönmek üzere bir firmaya ait otobüse bindi.
Ancak muavin olan Hüseyin Ç. (31), yolcuyu yan koltuktan taciz etti. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydetti. İstanbul'da durumu anlattığı ailesiyle birlikte muavini polise bildirdi.
BÖYLE İNSANLAR TOPLUMDA OLMASIN
Görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Uzunköprü'deki evine giderken yakalanan sapık, tutuklandı. E.H, "Büyüklerime sesleniyorum. Böyle insanlar toplumda olmasın" dedi.