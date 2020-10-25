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    • Yaşam
    • 25.10.2020 17:23
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    • 25.10.2020 17:23
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    Trafikte abart egzozla dehşet saçmıştı! Men edildi

    İstanbul Küçükçekmece’de kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte "slalom" yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntüler üzerine çalışma başlatan sürücü Yunus H. Ti yakaladı sürücüye 2 bin 588 lira ceza yazıldı. Tanker trafikten men edildi.

    Yunus Emre Kavak

    Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerinde önceki gün kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı olan tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte "slalom" yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi.

    Bu görüntüler üzerine harekete geçen Plakasını belirlediği tanker sürücüsünü gözaltına aldı. 34 ZB 6333 plakalı araç sürücüsü Yunus H. ye ceza yazan Ekipler tankeri trafikten men etti.

    Ekipleri Sürücü Yunus H. 'ye 2918 sayılı KTK'nın 32/3 (abartı egzoz) maddesinden bin , 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas-) maddesinden bin 228 Lira , 72 (ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 2 bin 588 lira cezai işlem uygulandı.

    Ayrıca 34 ZB 6333 plakalı tanker teknik şartlarını yerine getirene kadar trafikten men edildi.

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