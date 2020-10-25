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    • Yaşam
    • 25.10.2020 13:47
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    • 25.10.2020 13:47
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    Tacikistanlı kadının zanlısı erkek arkadaşı le aranıyor!

    ’da, 2 yıl önce Tacikistan uyruklu ve işitme engelli ’nın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili, şüphelisi olarak polis tarafından aranan vatandaşı erkek arkadaşı R.R., hakkında Interpol tarafından çıkartıldı.

    DHA
    Katil kırmızı bültenle aranıyor!

    İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda bir apartmandaki dairede yalnız yaşayan 'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, eve gelerek kapıyı çaldı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerini bildirildi.

    Olay yerine gelen ve eve giren ekipler, çıplak haldeki Saidova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerde kadının banyoda boynuna çamaşır ipi dolanarak öldüğü tespit edildi. Yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenen Zarina Saidova'nın cesedi, otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Saidova'nın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Yaşanan olay sonrası şüphesi üzerine soruşturmayı sürdüren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Saidova'nın aynı uyruklu erkek arkadaşı R.R.'nin olaydan 2 gün sonra Tacikistan'a gittiğini belirledi. Otopside, Saidova'nın ölümünün normal olmadığı, vücudunda boğuşmadan kaynaklanan izlerin olduğu ve olayın baş şüphelisinin R.R., olduğu saptandı. Interpol'ün, 'nin talebiyle R.R, hakkında çıkardığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor!