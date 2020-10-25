Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni görüntüler! Melek ölüme böyle yürümüş!

'ESKİ SEVGİLİSİ SON 1 AYDIR KAPIDA SÜREKLİ BEKLİYORDU'

Melek'in yaklaşık 1,5 yıldır yurtta kaldığını söyleyen L.B., eski sevgilisi Orhan Vatansever'in genç kızı sürekli rahatsız ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Melek, çok iyi bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seviyordu. Kendisiyle hiçbir problem yaşamadık. Eski sevgilisi son 1 aydır apartın kapısında sürekli bekliyordu. Bu çevrede Melek'i sürekli takip ediyordu. Defalarca buraya da geldi. Melek ile ilgili bilgiler soruyordu. Biz hiç bir şekilde bilgi vermeyiz. Melek, eski sevgilisi onu rahatsız ettiği zaman bana anlatıyordu. Babasıyla problemi olduğunu, babasının onu istemediğini söylüyordu. Bayramda evine gitmek istemişti ama ailesi onu istemedi. Bundan dolayı sürekli ağlıyordu. Orhan Vatansever son dönemlerde bana Melek'in arkadaş ve ailesine sürekli mesajlar atıyordu. Bana sürekli 'Melek hanım çıktı mı, sizde mi' ve tehdit içeren mesajlar atıyordu. En son 1 ay önce mesaj atmıştı. Sadece bize değil çevredeki birçok iş yerine Melek'i soruyordu. Melek'te parasının olduğunu söylüyordu. Ama Melek'in anlattığına göre öyle bir durum yoktu. Melek bana mesajları da gösteriyordu. Aslında ona para veren kişi Melek'tir. Orhan Vatansever, Melek'i çok rahatsız ediyordu. Melek'in üzerinde çok ciddi psikolojik baskısı vardı. Çok iyi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük. Melek yakın bir zamanda aparttan çıkış yapacağını söylemişti. Olaydan 1 gün önce gece valizini toplamış, İstanbul'a ablasının yanına gideceğini söylemişti."