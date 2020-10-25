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    • Yaşam
    • 25.10.2020 Gazete
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    Enis’i yaşatalım: hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası

    'da Emel ve 'in oğulları 5 aylık , hastalığıyla dünyaya geldi. ise 'deydi. Ancak ailenin maddi durumu iyileşmesi için gerekli olan 2.5 milyon dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi. İki aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'ini toplayabilen Yeşil ailesi, 'den yardım istedi.

    Enis’i yaşatalım
    'da Emel ve 'in oğulları 5 aylık , hastalığıyla dünyaya geldi. ise 'deydi. Ancak ailenin maddi durumu iyileşmesi için gerekli olan 2.5 milyon dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi.



    İki aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'ini toplayabilen Yeşil ailesi, 'den yardım istedi. Anne Yeşil, "Enis'in yaşamasını istiyorum. Enis'i kucağıma alamıyorum. Gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz" dedi.
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    Haberler Yaşam Enis’i yaşatalım: SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası