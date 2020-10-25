Ankara'da Emel ve Gökhan Yeşil'in oğulları 5 aylık Enis Talha, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Şifası ise ABD'deydi. Ancak ailenin maddi durumu iyileşmesi için gerekli olan 2.5 milyon dolarlık tedaviyi karşılamaya yetmedi.
İki aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'ini toplayabilen Yeşil ailesi, Türkiye'den yardım istedi. Anne Yeşil, "Enis'in yaşamasını istiyorum. Enis'i kucağıma alamıyorum. Gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz" dedi.
İki aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'ini toplayabilen Yeşil ailesi, Türkiye'den yardım istedi. Anne Yeşil, "Enis'in yaşamasını istiyorum. Enis'i kucağıma alamıyorum. Gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz" dedi.