Coronavirüs'ü takan yok! Korkutan manzara...





Ancak duyarsız vatandaşlar, uyarılara kulak asmadı. Maske ve sosyal mesafeye aldırmadı. Hem kendi sağlığını hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attı. Kural tanımayanlara sosyal medyadan tepki yağdı: Salgını böyle mi bitireceğiz?



Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 bin 576 vaka çıktı. Dün, toplu taşımadaki kalabalık panik yarattı.