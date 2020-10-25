Coronavirüs'ü takan yok! Korkutan manzara...

Coronavirüs kabusu, dünyayı sardı. Toplam can kaybı 1 milyon 149 bini aştı. Ülkemizde ise vaka sayıları yeniden tırmandı. Özellikle büyükşehirler, alarm vermeye başladı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları tedbir almaya çağırdı.
Ancak duyarsız vatandaşlar, uyarılara kulak asmadı. Maske ve sosyal mesafeye aldırmadı. Hem kendi sağlığını hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attı. Kural tanımayanlara sosyal medyadan tepki yağdı: Salgını böyle mi bitireceğiz?
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 bin 576 vaka çıktı. Dün, toplu taşımadaki kalabalık panik yarattı.
TRAFİK CANAVARI
İstanbul'da A.K, Coronavirüs'e yakalandı. Karantinaya uymadı. Cipine atlayarak trafiğe çıktı. Polisten kaçamadı. İdari para cezası yazılan A.K, karantinası bitene kadar yurtta kalacak.
Pandemi denize indi! Özellikle tatil beldeleri virüse rağmen hızla normalleşti. Dün Antalya Alanya'da denize giren tatilciler, sosyal mesafeye aldırış etmedi.
DÜNYA CAN DERDİNDE, ONLAR İPHONE!
ABD'de dün 84 bin 218 pozitif vaka çıktı. Salgına aldırmayan vatandaşlar, soluğu Apple'ın önünde aldı. Teknoloji devinin son ürünü iPhone 12'yi almak için saatlerce sırada bekledi...