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    • Yaşam
    • 25.10.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ü takan yok! Korkutan manzara...

    Ne artan vaka sayısı ne de ölümler, vatandaşı korkutabildi. Hafta sonunu fırsat bilen lu, sokaklara akın etti. Denize giren ve pazar gezenlerin rahatlığı pes dedirtti



    Coronavirüs kabusu, dünyayı sardı. Toplam can kaybı 1 milyon 149 bini aştı. Ülkemizde ise vaka sayıları yeniden tırmandı. Özellikle büyükşehirler, alarm vermeye başladı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları tedbir almaya çağırdı.



    Ancak duyarsız vatandaşlar, uyarılara kulak asmadı. Maske ve sosyal mesafeye aldırmadı. Hem kendi sağlığını hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attı. Kural tanımayanlara sosyal medyadan tepki yağdı: Salgını böyle mi bitireceğiz?

    Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 bin 576 vaka çıktı. Dün, toplu taşımadaki kalabalık panik yarattı.




    TRAFİK CANAVARI
    İstanbul'da A.K, Coronavirüs'e yakalandı. Karantinaya uymadı. Cipine atlayarak trafiğe çıktı. Polisten kaçamadı. İdari para cezası yazılan A.K, karantinası bitene kadar yurtta kalacak.




    Pandemi denize indi! Özellikle tatil beldeleri virüse rağmen hızla normalleşti. Dün Antalya Alanya'da denize giren tatilciler, sosyal mesafeye aldırış etmedi.



    DÜNYA CAN DERDİNDE, ONLAR İPHONE!
    ABD'de dün 84 bin 218 pozitif vaka çıktı. Salgına aldırmayan vatandaşlar, soluğu Apple'ın önünde aldı. Teknoloji devinin son ürünü iPhone 12'yi almak için saatlerce sırada bekledi...




    ÇİZMEYİ AŞTILAR!
    İtalya'da bir günde 19 bin 143 yeni vaka çıktı. Yöneticiler yeni tedbirler alınca halk sokağa çıktı. Hatta polisle çatıştı! Yöneticilerin aldığı kararları eleştiren vatandaşlar, "Bizim suçumuz ne?" pankartları asıp yasaklara karşı çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam Coronavirüs'ü takan yok! Korkutan manzara...