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    • Yaşam
    • 24.10.2020 14:13
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    • 24.10.2020 14:13
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    : 'da 3 aracın karıştığı sı: 1 ölü, 7 yaralı

    haberine göre 'nın Karapınar ilçesinde, 3 aracın karıştığı sında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ile Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

    AA
    Konya'da feci kaza! Acı haber geldi

    -Karapınar kara yolunun Merdivenli mevkisinde, (68) idaresindeki 33 CRL 05 plakalı araç, Konya istikametinde seyrederken takla atarak karşı şeride geçti.

    yapan araç, önce Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araca, ardından Kadir Kelebek yönetimindeki 01 ABY 655 plakalı tıra çarptı.

    Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada, sürücü Mustafa Ertekin, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ertekin'in aracında yolcu olarak bulunan Akta Aylak ile diğer hafif ticari araçtaki Durmuş, Nuran ve Hüseyin Muhammet Coşkun ile Ayşe, Abdullah Doğanay ve Enes Macit Kurşunat yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla ile Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı