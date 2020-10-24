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    • 24.10.2020 09:17
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    • 24.10.2020 09:21
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    Hafta sonu nasıl olacak? 'den açıklaması

    haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre 24 Ekim hava durumu raporu.

    Hafta sonu planı yapanlar dikkat!

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    İSTANBUL °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 26°C

    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 26°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 24°C

    Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.

    KONYA °C, 26°C

    Az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 26°C

    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 27°C

    Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KASTAMONU °C, 26°C

    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 23°C

    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C

    Az bulutlu

    RİZE °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 24°C

    Az bulutlu

    TRABZON °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu



    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 20°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış açıklaması