HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık