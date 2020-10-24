SANIĞIN OĞLUNU SUÇLADI

Sanığın ağabeyi olan Ali Yılmaz beyanında, İsmail Yılmaz'ın kendileriyle 10 yıldır konuşmadığını belirterek, "Maktul İsmail benim oğlum olur. Babamdan kalma tüm arazileri sanık elimizden aldı. Biz buna karşı çaresiz kaldık. Oğlum iş yerine gideceği sırada evden çıktığında sanık önceden hazırlıklı halde beklemeye başlamış ve oğluma 3 el ateş ederek öldürmüş. Olay yerine gittiğimde sanık Veli Uyan'ı da vurmaya gitmiş. Ben oğluma otomobil almıştım. Sanığın oğlu da bu durumu kıskanmış. Bu cinayetleri oğlu A.Y.'nin yaptırdığını düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Veli Uyan'ın babası Mustafa Uyan ise sanıkla komşuluk dışında bir akrabalıkları olmadığını belirterek, "Oğlumu niye öldürdü bilmiyorum. Sanığın bahçesinden yer almış değilim. Daha önce de bir husumetimiz olmadı. Oğlumu öldüren sanık İsmail'den şikayetçiyim" dedi.

"10 KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞ"

Olayda tüfekten çıkan saçma taneleri ile yaralanan Tuğba Avcı, olay günü silah sesleriyle irkildiğini söyleyerek, "Sanığın yerde yatan birine tüfek doğrulttuğunu gördüm. Ben balkona çıktığımda sanık döndü, bizim eve doğru da ateş etmeye başladı. O sırada sol göğüs üstü omzumdan saçma taneleriyle yaralandım. Önce jandarmayı, sonra ambulansı aradım. İsmail Yılmaz ile komşuluk dışında akrabalık bağımız yok. Daha önce babam gibi kendisi de arazilerine kabak ekmişti. Babamı kabağa bakmak için çağırmış. Babam da gitmeyince sanık bunu husumet nedeni saymış ve köyde 10 kişi öldüreceğini listelemiş. Onların içinden birisi de babammış. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.