"FIRTINADAN SONRA FİYATLAR ESKİYE DÖNECEKTİR"

Hava şartlarına bağlı olarak balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getiren Balıkçı Onur Hazır, "2 güne kadar fiyatlar çok iyi gidiyordu. Özellikle palamutta boldu. Yalnız hava şartlarından dolayı 2 gündür fiyatlar biraz yüksek. Bizde bundan şikayetçiyiz ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelenden kul sakınmaz. Palamut şu anda 12,5 liradan 25'e liraya kadar var. Büyüklüğüne göre değişiyor. Hamsi balığı fiyatları 30 ile 40 lira arasında değişiyor. İstavrit yine 30 lira 40 lira arasında satıyoruz. Sardalya 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Levrekler 25-30 lira arasında değişiyor. Şu anda bu şartlara göre yine de fiyatlar iyi. 2-3 gün önce çok çok daha düşüktü. Ama bu önümüzdeki 3-4 gün daha fırtına gözüküyor. Bu fırtınadan sonra fiyatlar yine eskiye dönecektir" şeklinde konuştu.