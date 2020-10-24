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    • Yaşam
    • 24.10.2020 Gazete
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    Anlaşarak mutluyuz | İlişki terapisti

    İş hayatınızda da evliliğinizde de uzlaşmacı olmak zorundasınız. Aksi takdirde mutsuz olursunuz. O nedenle ortak noktada buluşun. G. Barret'in 24 Ekim tarihli yazısı.

    Anlaşarak mutluyuz

    Arkadaşlıklar, iş ilişkileri ve romantik ortaklıklar için de . işle ilgili bir sonuç olsun isterse sağlıklı bir kişilerarası dinamiği sürdürmek olsun, bir sonuca gerçekten bağlı olduğumuzda, beklentilerimizde esnek olmamız gerekiyor. Bazen bir ilişkide kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Uzlaşma isteğinizin daha çok fedakarlık hissi verdiğini fark ediyorsunuz. fazlasını veriyorsunuz. ki tek taraflı değil. Siz adım atarken karşınızdakinden de bir adım bekliyorsunuz. Çalışmalarımda gözlemlediğim bu konuda, eğer karşı adım gelmezse, ilişkiler de biter dostluklar da. Bunu anlamak istemeyenler elindeki değeri kaybettikten sonra gerçekleri görüyor. O nedenle değeri kaybetmeden bir formül bulun. Bu formül de anlaşma uzlaşma kültüründen geçmektedir. İlişkilere format atarken bile uzlaşmak zorundayız. Karşımızdakini yok saymadan adım atmalıyız. ilişkiler canlandırıcıdır. Biri size meydan okuduğunda bile, bu zorluk sizi daha iyisini yapmak için motive hissetmenize neden olacaktır. Uzlaşma hayatın bir parçasıdır ve her gün irili ufaklı şekillerde yaptığımız bir şeydir.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET

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