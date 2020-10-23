Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kapatılan 1'inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Geçtiğimiz yıllarda askeriyede yaşanan bir olayda yapılan o hareketin dava konusu olduğu dosyayı inceleyen kapatılan 1'inci Ordu Komutanlığı astın üstüne yaptığı o hareketi suç saymadı.

"NAH" İŞARETİ SUÇ SAYILDI

Bunun üzerine dava temyiz edilmek üzere Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyadaki, sanığın sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirip, kolunu ileriye doğru uzatarak "nah alırsın" ifadesini kullanmasını suç sayarak kararı bozdu.