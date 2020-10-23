Ayrıca, fidan ve tohum üretimi, bakımları gerçekleştirilerek fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

AĞAÇ SERVETİ 744 MİLYON METREKÜP ARTTI

Ormanların yüzde 94,72'sini korular, yüzde 5,28'ini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2019 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 744 milyon metreküp arttı.