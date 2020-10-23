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    • Yaşam
    • 23.10.2020 11:03
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    • 23.10.2020 11:03
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    Eşinin terk ettiği adam kendisini asarak etti

    'da yaşayan 38 yaşındaki Ahmet G. eşinin kendisini terk etmesinin ardından bunalıma girdi. İçine kapanan ve çevresiyle ilişkisini kesen Ahmet G. evde kendisini asarak yaşamına son verdi.

    DHA
    Eşinin terk ettiği adamın feci sonu

    Olay, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet G.'nin, eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdiği iddia edildi.

    KENDİSİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ
    İçine kapandığı ve çevresiyle ilişkisini kestiği belirtilen Ahmet G., evinde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. Yakınları tarafından bulunan Ahmet G.'nin cenazesi, ihbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Eşinin terk ettiği adam kendisini asarak intihar etti