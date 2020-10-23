Bir terapide ilginç bir deneyim yaşadım. Eşinin işten çıkartıldığını öğrenen yeni bir anne, nasıl davranması gerektiğini sordu. Son dönemde ilişkilerinde biraz sorun olduğunu ve eşinin işsiz kalmasıyla sorunların daha da artacağından endişe ediyordu. Şimdi destek olması gerektiğini söyledi. Bir aile olduklarını iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olduklarını eşine hissettirmesi gerektiğini anlattı. 4 ay sonra eşi yeni bir iş buldu. İlişkilerinin artık çok daha iyi olduğunu ve mutluluklarının arttığını söyledi. Doğaldı. Çünkü zor günlerde kenetlenmenin mutluluğu getirdiğini biliyordum. O nedenle eşiniz işsiz kalabilir. Bunu ilişkide fırsata çevirin. Sorun gibi görünürler belki de size sunulan büyük bir fırsattır.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET