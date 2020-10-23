Otostopla kaçan katil, polis aracına binince yakayı ele verdi

El A.'nın Suriye'ye kaçabileceğini düşünen ekipler, Konya-Adana kara yolunda çalışma başlattı. Şüphelinin, kamyon ve traktörlere otostop çekerek bindiği, böylelikle 160 kilometre yol katettiği akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameralarından belirlendi. Polis, sivil araçla peşinde olduğu şüpheliye, Ereğli-Adana kara yolu 15'inci kilometresinde yürüdüğü sırada "Adana'ya nasıl gideriz?" diye sordu. Yezen El A. de "Ben de Adana'ya gideceğim. Beni de götürür müsünüz?" dedi.