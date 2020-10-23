Koronavirüsü 'ısıtarak öldüren' maske geliştirildi

Bilim insanları filtrelemek yerine, havayı 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek corona virüs parçacıklarını öldürebilen bir yüz maskesi geliştirdi
ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.
Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle corona virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.
Harvard Üniversitesi ve MIT'deki bilim insanları tarafından tasarlanan ve polipropilen liflerden yapılan yeni prototip, diğer maskelerin aksine sıkı ve yüze tam oturuyor, havadaki viral partikülleri filtreleyebiliyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, corona virüs salgını nedeniyle maske takan işitme engellilerin, bu süreçte daha rahat iletişim kurabilmeleri için ağız bölümü şeffaf malzemeden oluşan yıkanabilir koruyucu maske üretti.
Teknolojik bir fark olmasa da insanlar dünyanın birçok yerinde maskelerini çeşitli eklemelerle kendilerine uygun hale getiriyorlar.
Maskeler sadece virüsü engellemedeki başarısına göre değil, estetik olarak nasıl durduğuna göre de önem kazanıyor. Birçok insan zaman içinde tasarımlı maskeler tercih etmeye başladı.