Koronavirüsü 'ısıtarak öldüren' maske geliştirildi

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle corona virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

Harvard Üniversitesi ve MIT'deki bilim insanları tarafından tasarlanan ve polipropilen liflerden yapılan yeni prototip, diğer maskelerin aksine sıkı ve yüze tam oturuyor, havadaki viral partikülleri filtreleyebiliyor.