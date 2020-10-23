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    • Yaşam
    • 23.10.2020 16:36
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    • 23.10.2020 16:39
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    "Babam gelsin" diye bağırdı! Sokağı savaş alanına çevirdi

    'de iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir şahıs, bunalım geçirerek evindeki tüm eşyaları sokağa attı. Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin" diyerek bağırdı. Şahsı polis ekipleri ve muhtar güçlükle ikna etti.

    İHA
    Babam gelsin diye bağırdı! Sokağı savaş alanına çevirdi

    Eskişehir'de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3'üncü kattan sokağa atarak çevresi için tehlike oluşturdu.



    Edilen bilgiye göre; İstiklal mahallesi Esen sokakta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin!" diyerek bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.



    Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri kimse yara almadı.
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