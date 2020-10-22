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    • Yaşam
    • 22.10.2020 Gazete
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    Süpermen: , kanala uçan ’li çifti ölümden kurtardı

    Erzincanlı , kanala uçan ’li çifti ölümden kurtardı. Ülkede, ‘kahraman’ olarak anıldı. “Onları annem ve babam gibi düşündüm. Yapmasaydım vicdan azabı yaşardım” diyerek bir kez daha gönülleri kazandı.

    Dünya, kanala düşen i boğulmaktan kurtaran Türk vatandaşına kilitlendi. Olay 'nin 'taki Long Island bölgesinde meydana geldi. (78), eşi Doleres (76) ile seyahat ederken aracın hakimiyetini kaybetti. Kanala uçan çifte, bölgede oto tamir işi yapan yardım etti. Canını hiçe sayıp suya atlayan ve çifte ilk müdahaleyi yapan Erzincanlı Mustafa Tosun, ülkede kahraman ilan edildi. Kahraman, "Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyordu. Hemen suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim" sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti.



    Mustafa Tosun'un yardım çağrısı üzerine ekipler anında olay yerine gitti. Yaşlı çiftin aracı, saatler sonra sudan çıkartılabildi. Çift, Türk kahramana teşekkür etti.



    Tosun, Joseph Abitabile ile Doleres'i sudan çıkardı. Hayati müdahaleyle kalbi duran çifti, ölümden kurtardı.
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    Haberler Yaşam Süpermen: Mustafa Tosun, kanala uçan ABD’li çifti ölümden kurtardı