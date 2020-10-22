Dünya, kanala düşen yaşlı çifti boğulmaktan kurtaran Türk vatandaşına kilitlendi. Olay ABD'nin New York'taki Long Island bölgesinde meydana geldi. Joseph Abitabile (78), eşi Doleres (76) ile seyahat ederken aracın hakimiyetini kaybetti. Kanala uçan çifte, bölgede oto tamir işi yapan Mustafa Tosun yardım etti. Canını hiçe sayıp suya atlayan ve çifte ilk müdahaleyi yapan Erzincanlı Mustafa Tosun, ülkede kahraman ilan edildi. Kahraman, "Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyordu. Hemen suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim" sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti.
Mustafa Tosun'un yardım çağrısı üzerine ekipler anında olay yerine gitti. Yaşlı çiftin aracı, saatler sonra sudan çıkartılabildi. Çift, Türk kahramana teşekkür etti.
Tosun, Joseph Abitabile ile Doleres'i sudan çıkardı. Hayati müdahaleyle kalbi duran çifti, ölümden kurtardı.
Mustafa Tosun'un yardım çağrısı üzerine ekipler anında olay yerine gitti. Yaşlı çiftin aracı, saatler sonra sudan çıkartılabildi. Çift, Türk kahramana teşekkür etti.
Tosun, Joseph Abitabile ile Doleres'i sudan çıkardı. Hayati müdahaleyle kalbi duran çifti, ölümden kurtardı.