Şu hale bak! | Yaşam haberleri

İstanbul'da Eren Erdoğan, eşi Fatma'yı katletti. Cesedi 2 saat araçla gezdirdi. Mahkeme iyi halden cezayı indirdi! Ağırlaştırılmış müebbeti, müebbete çevirdi!
KAN KARDEŞ
Diyarbakır'da Mustafa Aslan, ablası Melek'i sokakta kurşunladı. Katilin bahanesi ise hazırdı: Namusumuza leke getirdi!
KADEMELİ İĞNE
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması: Aşılama risk gruplarına göre kademeli olarak yapılacak.
KAN KARDEŞ
Diyarbakır'da Mustafa Aslan, ablası Melek'i sokakta kurşunladı. Katilin bahanesi ise hazırdı: Namusumuza leke getirdi!
KADEMELİ İĞNE
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması: Aşılama risk gruplarına göre kademeli olarak yapılacak.