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    • Yaşam
    • 22.10.2020 Gazete
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    Şu hale bak! | Yaşam haberleri

    'da , eşi Fatma'yı katletti. Cesedi 2 saat araçla gezdirdi. Mahkeme iyi halden cezayı indirdi! Ağırlaştırılmış müebbeti, müebbete çevirdi!

    Şu hale bak
    'da , eşi Fatma'yı katletti. Cesedi 2 saat araçla gezdirdi. Mahkeme iyi halden cezayı indirdi! Ağırlaştırılmış müebbeti, müebbete çevirdi!









    KAN KARDEŞ
    'da Mustafa Aslan, ablası Melek'i sokakta kurşunladı. Katilin bahanesi ise hazırdı: Namusumuza leke getirdi!



    KADEMELİ İĞNE
    'ndan grip aşısı açıklaması: Aşılama risk gruplarına göre kademeli olarak yapılacak.



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