Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.10.2020 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 13:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü

    Son dakika haberine göre, 'nun Ünye ilçesinde, tabancayla vurularak, ağır yaralanan  (47), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıyla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla Hasan Oğuz'un eşi  (39) ile arkadaşı  (27), silahlı saldırıyı gerçekleştiren  ve 3 kişi tutuklanmıştı.

    DHA
    Kan donduran suikastta flaş gelişme

    Olay, 6 Ekim'de, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen 'a, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açıldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Oğuz'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz'un vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Hasan Oğuz, bu sabah hayatını kaybetti.



    EŞİ, SALDIRIYI DÜZENLEYEN VE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
    Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Hasan Oğuz'un eşi ile arkadaşı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı. Ayten Oğuz'un, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü.





    Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan Oğuz'u silahla yaraladığı belirlenen 'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğar Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ordu'da eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü