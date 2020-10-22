



Ayrıca ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi rekabeti, vergide adalet ile basitlik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapılmasının da öngörüldüğünü dile getiren Öztürk, bu çerçevede kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları ve sermaye piyasasını teşvik eden, idarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörüldüğünü ifade etti.

İstihdam ve vergi konularına ilişkin düzenlemelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarıyla son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla bazı konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirten Öztürk, 43 maddeden oluşan teklifin düzenlemelerini de aktardı.

"ALELACELE BİR TEKLİF"

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yapılan çalışmalar sadece pandemiyle ilişkiliyse bunların geçici olduğunu söyledi.

Türkiye'de pandemiden önce de ekonomik kriz olduğunu ve işsizliğin rekor düzeyde bulunduğunu ileri süren Kuşoğlu, "Pandemiden önce Türkiye'de rekor düzeyde işsizlik yok muydu? Bunu nasıl görmezden geliyoruz da bütün kabahat pandemiye yıkılıyor. Alelacele getirilen bir kanun teklifiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor." dedi.