ELEKTRİK YÜKÜNÜN EMİLMESİ İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜLER

Vatandaşlar önce sansarın hasta olduğunu düşündü. Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark eden esnaf, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündü. Esnaf, sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdü. Bir süre toprakta gömülü kalan sansar kendine geldi.