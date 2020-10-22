Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.10.2020 12:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 12:59
    ABONE OL

    akımına kapılan , topraklamayla kurtuldu

    'da esnaflar trafosu yanında bitkin halde bir buldu. Üzerindeki yanık izlerinden sansarın elektrik akımına kapıldığını anlayan esnaflar, hayvanı toprağa gömerek kendine gelmesini sağladı.

    İHA
    Elektrik akımına kapılan sansarı, esnafların o yöntemi kurtardı

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir hayvan kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçede bulunan sanayi sitesi esnafı Murat Laçin ve arkadaşları, elektrik trafosu yanında bitkin halde bir sansar buldu.

    ELEKTRİK YÜKÜNÜN EMİLMESİ İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜLER
    Vatandaşlar önce sansarın hasta olduğunu düşündü. Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark eden esnaf, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündü. Esnaf, sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdü. Bir süre toprakta gömülü kalan sansar kendine geldi.

    KENDİSİNE GELİNCE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
    Sağlığına kavuşan hayvan olay yerinden uzaklaştı. İlginç kurtarma operasyonu cep telefonu ile kayıt altına alındı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Elektrik akımına kapılan sansar, topraklamayla kurtuldu