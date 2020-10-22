İŞ ARKADAŞLARI DA EĞLENİYOR

Kazım Bulut'un mesai arkadaşı Mehmet Mısır ise "En ufak bir şeye oynar. Müzik açınca direkt oynamaya başlıyor. Arkadaşlar telefondan müzik açıyor. Kazım amca da oynamaya başlıyor. Şaka olsun, diye özellikle şoförler müzik açıyor, şakalaşıyorlar. Devamlı burada oynuyor" dedi.

Diğer iş arkadaşı Aydın Yetim de "Biz 'Oynak Kazım' diye tanırız. Kapı sesi bile duysa oynamaya başlar. Hiç yerinde durmaz. Biz çok eğleniyoruz. Biz ve şoför arkadaşlar müzik açar, o da hemen oynar. Biz de bazen eşlik ediyoruz ama onun gibi oynayamıyoruz" diye konuştu.