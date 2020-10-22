Ölüme yürüdü

İstanbul Esenler'de 3 gün önce platonik aşık Mehmet Ali Atış, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Hazal Tektaş'ı (21) silahla ateş ederek katletti. Talihsiz kızın öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. Genç kızın olay gecesi saat 23:00 sularında evinin kapısına geldiği ve tam yukarı çıkacakken komşusuna "Bugün ayaklarım hiç yukarı çıkmak istemiyor" dediği öğrenildi. Atış'ın yaklaşık bir ay önce ise iki kişiyle birlikte Tektaş'ı kaçırdığı belirlendi. Ayrıca kızı Esenler'de bir inşaata götürdüğü kafasına silah dayayarak tehditler savurduğu bilgisine ulaşıldı.

YA BENİMSİN, YA TOPRAĞIN...

Katil, Hazal'ın kafasına silah dayadı. Tehditler yağdırdı: Ya benim olacaksın, ya seni öldüreceğim. Artık her şey benim istediğim gibi olacak.