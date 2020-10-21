ÇEVREYE DUYARLI

Demirci'de uygulamaya başlanan modern yer altı çöp konteynır sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak; koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçilecek. Yer altı çöp konteynerleri hem yer açısından tasarruf ediliyor, hem zaman, hem hızlı hizmet üretme ve hem de kullanılan sistem sağlık açısından daha temiz ve hijyenik. Bu çalışmalar vatandaşlardan büyük övgü alıyor.

EĞİTİM KENTİ DEMİRCİ'YE 2. MESLEK YÜKSEK OKULU BİNASI

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un girişimleri ile işadamı Selami Özpoyraz ve Özpoyraz ailesi tarafından ilçeye 2. meslek yüksek okulu binasının yapımı devam ediyor. 15 Temmuz'da mevcut Meslek Yüksek Okulu binasının yanındaki alanda temeli atılan binanın 3. kat inşaatı tamamlandı. Başkan Selami Selçuk "Hayırsever hemşerimiz Selami Özpoyraz ve Özpoyraz ailesi tarafından ilçemize 2. meslek yüksek okulu binası yapılıyor. Binada 14 derslik, idare ve akademisyen odaları, yemekhane ve sosyal donatı alanları yer alacak. Eğitim yatırımını ilçemize kazandıran hayırsever hemşerimiz Selami Özpoyraz ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Selçuk, yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topluyor.

KOVİD-19 SALGIN TEDBİRLERİ İLE HALKIMIZIN YANINDA OLDUK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ülkemizde de en üst düzeyde Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde mücadele devam ediyor. 10 Mart 2020 tarihi ile başlayan tedbirler kapsamında ilçemiz pazaryeri alanı başta olmak üzere şehrimizin her noktasında salgın tedbirlerini alarak, halkımızı salgından korumak için mücadele veriyoruz.



DEMİRCİ'NİN 2'NCİ SULAMA BARAJI

Demirci'de başlatılan gölet ve baraj yatırımları hamlesi ilçenin yüz akı oldu. 2018 yılında Ayvaalan Sulama barajı'nı yöre çiftçimizin hizmetine sunuldu. Başkan Selami Selçuk "İlçemizi sulu tarımla kalkınan bir merkez haline getirme hedefi yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında da 900 bin metreküp su kapasiteli ve 1540 dekar araziyi sulayacak olan Kılavuzlar Sulama Barajını da çiftçimizin hizmetine sunmasının gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Kuzuköy, Sayık, Boyacık, Durhasan, Güveli, Hüdük, Mahmutlar, Çanakçı, Elek ve Kuzeyir Sulama gölet ve barajlarını da yaptırdk" dedi.