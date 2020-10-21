Demirci'mize söz verdiğimiz bir yatırımı çok yakında hizmete sunuyoruz. 25 Ekim 2019 tarihinde ihalesini yaptığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile yaptığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Bay- Bayan 4 duş kabini, 4 soyunma odası, 30 adet soyunma dolabı, antrenör ve yönetici odası, fuaye alanı ve seyirci izleme tribünü yer alacak.
Ayrıca ilçede sportif faaliyetlerin sağlıklı ortamlarda yapılması, spora olan ilginin artması için İlçe merkezine bir tenis kortu, bir halı saha, Kulalar, Mahmutlar, Tekeler ve Sevinçler mahallelerine yapılarak hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Selami Selçuk "Demirci'mizi sporun ve sporcunun merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz dönem 9 tam donanımlı saha yaparak hizmete sunduk. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Hedefimiz tertemiz doğası ile ideal spor ve kamp yapılacak konumda olan ilçemizde spor kulüplerimizi ağırlamak" dedi. Bu arada Demirci'mizde gençlerimizin her türlü imkanlardan faydalanmaları amacıyla Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi de hizmete sunuldu. Belediyemiz mülkiyetinde olan Ticaret ve Kültür Merkezinin belli yerlerini Gençlik ve Spor Bakanlığına devir ederek, Gençlik Merkezi kurulmasını sağladık.
EGENİN PARLAYAN YILDIZI
Tertemiz doğası ve yatırımları ile Ege'de ön plana çıkan Manisa'nın Demirci ilçesinde hizmet ve yatırımlar aralıksız sürüyor. İlçenin geleceği için ulaşımdan doğalgaza, eğitimden spora ve sağlığa kadar her alanda yatırımlar vatandaşların kullanımına sunuluyor.
10 YILDA 40 MİLYONLUK ENERJİ YATIRIMI
Demirci'de enerji alt yapısını güçlendirmek için son 10 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Son 10 yılda 13 kırsal mahallede elektrik hatları yenilenirken, ilçe merkezinde 4 mahalle ve caddelerde elektrik hatlarını yeraltına alındı. Ayrıca 2 ilçe merkez mahallesinde eskiyen elektrik hatları yenilendi. Gelişen dünya şartlarına uygun olarak ilçenin 35 yıllık eski trafo merkezi sil baştan yenileniyor. Enerji yatırımları kapsamında Mahmutlar Mahallesi, Yeşiloba Alaybey, Yeşiloba Uslular ve Bağırgan mevkilerinde enerji nakil hatlarının yenileme ve yeni trafo merkezi kurulumuna başlandı. 2 yeni trafo merkezinin kurulacağı Demirci'ye 16 milyon değerinde enerji yatırımı yapılırken, son 10 yılda 40 milyon değerinde enerji yatırımını ilçemiz ile buluşturduk.
DEMİRCİ SALİHLİ YOLUNUN YAPIMI DEVAM EDİYOR
Demirci ulaşım yatırımlarında çağ atlayacak yeni bir dönemi yaşıyor. Haziran ayında yapımına başlanan yolda asfalt zemin zemin malzeme serimi devam ediyor. Belediye Başkanı Selami Selçuk "İlçemize her alanda yatırım kazandırmaya devam ediyoruz. Ulaşım yatırımları çerçevesinde ilçemize güzel yatırımlar yapılıyor. Demircili Hemşerimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın destekleri ile Demirci-Salihliyolumuzun ihalesi yapılarak yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Demirci Sali yolu ilçemizin İzmir ve Manisa bağlantısında büyük bir kolaylık sağlamış olacak" dedi.
DOĞALGAZ, TAM GAZ
Demirci'nin yıllardır beklediği doğalgaz yatırımında çalışmalar tüm hızıyla aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın destekleri ile ilçeye kazandırılan doğalgaz yatırımı ihalesi 23 Aralık 2019 tarihinde yapılmasının ardından BOTAŞ ve TÜMAŞ Jeoloji Mühendisleri çalışmalara Demirci'den başladı. Demirci Dr. Mehmet Akarsu mahallesine kurulacak olan doğalgaz istasyonu için zemin etüt çalışmaları ve Demirci - Gördes arasındaki 42 kilometrelik mesafede boru hattı içinde 100 ayrı noktada zemin etüt çalışmaları yapıldı. Belediye Başkanı Selami Selçuk "İlçemizin geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın destekleri ile ilçemizde doğalgaz yatırımı kazandırıldı. Doğalgaz hattının geleceği güzergahta ve istasyonun kurulacağı alanda zemin etüt çalışmaları tamamlandı" dedi.
ÇEVREYE DUYARLI
Demirci'de uygulamaya başlanan modern yer altı çöp konteynır sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak; koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçilecek. Yer altı çöp konteynerleri hem yer açısından tasarruf ediliyor, hem zaman, hem hızlı hizmet üretme ve hem de kullanılan sistem sağlık açısından daha temiz ve hijyenik. Bu çalışmalar vatandaşlardan büyük övgü alıyor.
EĞİTİM KENTİ DEMİRCİ'YE 2. MESLEK YÜKSEK OKULU BİNASI
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un girişimleri ile işadamı Selami Özpoyraz ve Özpoyraz ailesi tarafından ilçeye 2. meslek yüksek okulu binasının yapımı devam ediyor. 15 Temmuz'da mevcut Meslek Yüksek Okulu binasının yanındaki alanda temeli atılan binanın 3. kat inşaatı tamamlandı. Başkan Selami Selçuk "Hayırsever hemşerimiz Selami Özpoyraz ve Özpoyraz ailesi tarafından ilçemize 2. meslek yüksek okulu binası yapılıyor. Binada 14 derslik, idare ve akademisyen odaları, yemekhane ve sosyal donatı alanları yer alacak. Eğitim yatırımını ilçemize kazandıran hayırsever hemşerimiz Selami Özpoyraz ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Selçuk, yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topluyor.
KOVİD-19 SALGIN TEDBİRLERİ İLE HALKIMIZIN YANINDA OLDUK
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ülkemizde de en üst düzeyde Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde mücadele devam ediyor. 10 Mart 2020 tarihi ile başlayan tedbirler kapsamında ilçemiz pazaryeri alanı başta olmak üzere şehrimizin her noktasında salgın tedbirlerini alarak, halkımızı salgından korumak için mücadele veriyoruz.
DEMİRCİ'NİN 2'NCİ SULAMA BARAJI
Demirci'de başlatılan gölet ve baraj yatırımları hamlesi ilçenin yüz akı oldu. 2018 yılında Ayvaalan Sulama barajı'nı yöre çiftçimizin hizmetine sunuldu. Başkan Selami Selçuk "İlçemizi sulu tarımla kalkınan bir merkez haline getirme hedefi yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında da 900 bin metreküp su kapasiteli ve 1540 dekar araziyi sulayacak olan Kılavuzlar Sulama Barajını da çiftçimizin hizmetine sunmasının gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Kuzuköy, Sayık, Boyacık, Durhasan, Güveli, Hüdük, Mahmutlar, Çanakçı, Elek ve Kuzeyir Sulama gölet ve barajlarını da yaptırdk" dedi.