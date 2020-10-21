Kreş ücreti iade

Kayserili Ercan Avcı, çocuğunu kreşe yazdırdı. Ama Corona patladı. Kreş kapandı. Avcı, dava açtı. 5 bin 782 lirasını geri aldı.
İHMAL ÖLDÜRDÜ
Antalya'da durak devrildi. Gülseren Çiçek can verdi. Tüp bebek için doktora gittiği öğrenildi.
KADIN KURBANI
İstanbul Esenyurt'ta 10. kattan düşen Türkmen Kurban Makyarov (25) kurtarılamadı. Sevgilisi Dilmira Alimuradova ve Soyave Admina'nın dövüp aşağıya attığı anlaşıldı.
İHMAL ÖLDÜRDÜ
Antalya'da durak devrildi. Gülseren Çiçek can verdi. Tüp bebek için doktora gittiği öğrenildi.
KADIN KURBANI
İstanbul Esenyurt'ta 10. kattan düşen Türkmen Kurban Makyarov (25) kurtarılamadı. Sevgilisi Dilmira Alimuradova ve Soyave Admina'nın dövüp aşağıya attığı anlaşıldı.