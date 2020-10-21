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    • Yaşam
    • 21.10.2020 Gazete
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    Kreş ücreti iade

    , çocuğunu kreşe yazdırdı. Ama koronavirüs salgını patladı. Kreş kapandı. Erkan Avcı, dava açtı. 5 bin 782 lirasını geri aldı.İşte 21 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Kreş ücreti iade
    , çocuğunu kreşe yazdırdı. Ama Corona patladı. Kreş kapandı. Avcı, dava açtı. 5 bin 782 lirasını geri aldı.




    İHMAL ÖLDÜRDÜ
    'da durak devrildi. Gülseren Çiçek can verdi. Tüp bebek için doktora gittiği öğrenildi.




    KADIN KURBANI
    'ta 10. kattan düşen Türkmen Kurban Makyarov (25) kurtarılamadı. Sevgilisi Dilmira Alimuradova ve Soyave Admina'nın dövüp aşağıya attığı anlaşıldı.

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