Kış aylarında sürücülerin yollarda zorluk yaşamaması ve kazaların önlenmesi için zorunlu hale getirilen kış lastiğinin ne zaman araçlara takılacağı merak ediliyor. Bu bağlamda özellikle Ekim ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde "Kış lastiği ne zaman takılacak?" sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.