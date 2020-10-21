Etli ve yoğurtlu nohut çorbası

Nohudu tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilave ederek bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzün. Eti tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Üzerine nohut ve iki parmak geçecek kadar su ilave ederek pişirin. Pişmeye yakın, 1-2 cm eninde doğranmış taze fasulyeyi ekleyip kısık ateşte malzeme yumuşayana kadar pişirin. Pişirirken suyu azaldıkça et suyu ilave edin. Zeytinyağı ile yoğurdu bir kasede iyice çırpıp tencereye ekleyin ve sürekli aynı yönde karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Ocaktan alıp çorbanın suyundan 1-2 kepçe dolusu ilave ederek karıştırın. Sürekli karıştırarak tekrar çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve tuzunu ayarlayın. Bu aşamada yoğurdun kesilmemesi için tencerenin kapağını kapatmayın. Haspiri avucunuzda ufalayıp çorbaya ekleyin. Tereyağını eritip çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

6 KİŞİLİK

2 su bardağı nohut,

300 gram parça dana eti,

200-250 gram taze fasulye,

1 kahve fincanı zeytinyağı,

1.5 su bardağı süzme yoğurt,

1 yemek kaşığı haspir,

2 yemek kaşığı tereyağı,

tuz ve 6 su bardağı et suyu

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN