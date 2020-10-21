İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyona özel harekat, çevik kuvvet, TEM, KOM ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nden toplam 600 polis katıldı.

Özel harekat ekipleri, adreslerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda; 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 4 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.