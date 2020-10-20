Yer: Aksaray... Babasını bıçakla öldürdü, cinnet geçirdiğiniz öne sürdü

Aksaray'da Onur İnce, babası Atlas İnce'yi bıçakla öldürdü. Cinnet getirdiğini öne sürdü.
MAVİ IŞIK OYUNU
Balıkçılar, mor ve mavi ışık kullandı. Balıkların kusurlarını sakladı. Yakalandı.
SAHTE İÇKİ FACİASI
Aydın'da 2, Kırklareli'nde bir kişi daha sahte içkiden can verdi. Ölü sayısı 63'e yükseldi.
ZAM FISTIĞI
Bursa'da çam fıstıklarının hasadı başladı. Kilosu 800 TL'den satıldı!
MAVİ IŞIK OYUNU
Balıkçılar, mor ve mavi ışık kullandı. Balıkların kusurlarını sakladı. Yakalandı.
SAHTE İÇKİ FACİASI
Aydın'da 2, Kırklareli'nde bir kişi daha sahte içkiden can verdi. Ölü sayısı 63'e yükseldi.
ZAM FISTIĞI
Bursa'da çam fıstıklarının hasadı başladı. Kilosu 800 TL'den satıldı!