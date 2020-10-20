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    • Yaşam
    • 20.10.2020 Gazete
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    Yer: Aksaray... Babasını bıçakla öldürdü, cinnet geçirdiğiniz öne sürdü

    Aksaray'da , babası 'yi bıçakla öldürdü. Cinnet getirdiğini öne sürdü. İşte 20 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...

    Baba katili
    Aksaray'da , babası 'yi bıçakla öldürdü. Cinnet getirdiğini öne sürdü.




    MAVİ IŞIK OYUNU
    Balıkçılar, mor ve mavi ışık kullandı. Balıkların kusurlarını sakladı. Yakalandı.

    SAHTE İÇKİ FACİASI
    'da 2, 'nde bir kişi daha sahte içkiden can verdi. Ölü sayısı 63'e yükseldi.

    ZAM FISTIĞI
    'da çam fıstıklarının hasadı başladı. Kilosu 800 TL'den satıldı!

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    Haberler Yaşam Yer: Aksaray... Babasını bıçakla öldürdü, cinnet geçirdiğiniz öne sürdü