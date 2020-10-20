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    • 20.10.2020 22:34
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    • 20.10.2020 22:34
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    Aydın'da korkunç görüntü! Sulama kanalındaki toplu balık ölümleri kenti ayağa kaldırdı

    Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Kaymakam 'ın talimatıyla ve ekipleri çalışma başlattı.

    AA
    Aydın'da korkunç görüntü!

    Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

    Turanlar Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi için sudan numune aldı.

    Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

    Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.
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    Haberler Yaşam Aydın'da korkunç görüntü! Sulama kanalındaki toplu balık ölümleri kenti ayağa kaldırdı