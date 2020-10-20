Aydın'da korkunç görüntü! Sulama kanalındaki toplu balık ölümleri kenti ayağa kaldırdı

Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.