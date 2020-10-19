Yürü be Mehmet

Antalya'da 9 yaşındaki Mehmet Sönmez 13 aylıkken 'beyin felci' olarak bilinen serebral palsi hastalığına yakalandı. Gündelik temizliğe giden anne Semra Sönmez oğlunu kimseye bırakamadığı için işine ara vermek zorunda kaldı.
Pes etmeyen anne, evde yaptığı yaprak sarmalarını sosyal medya üzerinden satarak geçimini sağlamaya başladı. Hayatını oğluna adadı. Çocuğunu tedavi ettirmeye çalışmasıyla gündeme gelen kadının çabası sonuç verdi. Serebral palsi hastası oğlu Mehmet Encan, pandemi günlerinde evde aldığı fizik tedavi ve at terapisi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK