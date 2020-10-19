Papağan istilası!

Türkiye'de pek çok şehirde görülen ve görenleri şaşırtan yeşil papağanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul'da özellikle Gülhane parkında, Florya ormanlarında ve pek çok koruda ziyaretçilere kendini gösteren yeşil papağanlar yemyeşil tüyleri ve kırmızı gagalarıyla dikkat çekiyor. Anavatanı tropikal ülkeler olan bu hayvanı İstanbul'da görmek ise oldukça şaşırtıcı.

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, bu papağanların rahatlıkla adaptasyon sağlayıp çoğaldığını, kuş, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların yem ve yuvalarına ortak olması nedeniyle risk oluşturduğunu söyledi.