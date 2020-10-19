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    • 19.10.2020 09:59
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    Ardahan'ın Göle ilçesi dün gece -6'yı gördü

    Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken 'nde dün gece en düşük hava sıcaklığı -6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

    AA
    O ilçede dün gece hava sıcaklığı -6'ya düştü

    'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi. 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

    ARALIKLI GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
    Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

    GECE KAYDEDİLEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI
    Gece en düşük hava sıcaklığı ve 'da 7, 'da 3, 'da 1, Ardahan ve 'ta ise sıfırın altında 1 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 6 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

    Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da ve Kars'ta 21, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

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