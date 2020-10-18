İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kaza anı ise gelin arabasının arkasından gelen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaza anında yaşanan panik yer aldı.