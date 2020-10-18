Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak yayınladı. Hafta başından beri Cumartesi ve Pazar günü için uyarılarda bulunan MGM, yeni haftada da yağışların devam edeceğini belirtti.
İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkisini gösterecek yağışlar Perşembe günü yurdu terk edecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı
METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Pek çok ilimizde yağışların devam edeceğini belirten MGM vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışların ne zaman yurdu terk edeceğini de belirtti.